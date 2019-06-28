28.06.2019 15:43
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Çankırı'da kağıt yüklü kamyonet devrildi

Çankırı

Çankırı'da kağıt yüklü kamyonet şarampole devrildi.

Çankırı 'da kağıt yüklü kamyonet şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası Kastamonu-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Mustafa Karagöz idaresindeki 55 DG 773 plakalı atık kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün İndağı mevkisinde karşısına çıkan yabani hayvana çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Şarampole devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Bu sırada yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan Kastamonu-Çankırı kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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