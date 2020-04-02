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Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor

Çankırı'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kamış köyünde kontroller sürüyor.

02.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:48
Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor
Çankırı 'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kamış köyünde kontroller sürüyor.

Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, 30 Nisan tarihinden itibaren İstanbul 'dan gelen bir kişide yüksek ateş ve öksürük şikayetleri sonrasında Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak karantina altında alınmıştı. Giriş ve çıkışların jandarma kontrolünde olduğu köyde sessizlik de yerini korurken gerekli sağlık taramaları da devam ediyor. Hiçbir şekilde dışarı çıkmayan köylülerin ihtiyaçları da Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. - ÇANKIRI
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Şabanözü, Çankırı, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Çankırı'da Kamış köyü denetimleri sürüyor - Haberler

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