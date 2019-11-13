Çankırı'da kamyon ile çarpışan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Çankırı
'da kamyon ile çarpışan otomobil, park halindeki araçlara çarpıp hasar görmelerine neden oldu.
Raşit Bal idaresindeki 01 Y 6566 plakalı kamyon, Çankırı- Kastamonu
kara yolu İstasyon Kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Satılmış Akbaş yönetimindeki 18 AK 067 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.
Kazanın farkına varmayan kamyon sürücüsü ise Çankırı Lisesi kavşağında polis ekiplerince durduruldu.
Kazada 4 araçta hasar meydana geldi.