Haberler » Güncel » Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Haber

Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Çankırı'da öğle saatlerinde sisle birlikte bastıran kar yağışı, araç ve yaya ulaşımını aksattı.

06.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:37 Çankırı'da kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
'da öğle saatlerinde sisle birlikte bastıran kar yağışı, araç ve yaya ulaşımını aksattı.
Kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi düştü, Kastamonu-Ankara kara yolunda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Çankırı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, olumsuz hava koşullarıyla ilgili araç sürücülerini uyardı.
Çankırı Belediyesi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Orta ilçesinde de Özel İdare ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.

Kastamonu Ankara, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44   Afyonkarahisar türk mühendislerinin tasarladığı insansız kara taşıtı kar küreyip, testten geçti - Haber
16:44   Erdoğan, MİT'in yeni hizmet binası "KALE"nin açılış töreninde konuştu: (2) - Haber
16:40   Ghosn'un firarına dair yeni iddia - Haber
16:40   Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı - Haber
16:39   "Sevgi Evi" çocukları Çeşme'yi gezdi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:46:32