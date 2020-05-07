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Çankırı'da karantinada olan 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Katar'dan ailesiyle birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildiği Çankırı'da gözlem altında tutulan 3 yaşındaki çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı.

Çankırı'da karantinada olan 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
07.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:46
Katar'dan ailesiyle birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildiği Çankırı'da gözlem altında tutulan 3 yaşındaki çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı.

Katar'dan getirilen 162 Türk vatandaşının Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'nda karantina süreçleri devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile AFAD görevlileri, gözlem altındaki Mustafa ve Yeliz Pak çiftinin 3 yaşındaki kızları Elif Naz'ın doğum günü nedeniyle sürpriz hazırladı.

Elif Naz'ın odasının kapısına yaş pastayla gelen görevliler, çocuğa mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları babasıyla üfleyerek söndüren Elif Naz, büyük sevinç yaşadı.
Elif Naz'ın ailesi de duyarlı davranışları nedeniyle görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Elif Naz, Çankırı, Katar, Güncel, Haber

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