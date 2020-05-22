Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi

Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildiÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek, KYK yurdunda gözlem altına alınan 276 kişiden 233'ü, 14 günlük karantina sonrası evlerine gönderildi.

22.05.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:44
Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi
ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek, KYK yurdunda gözlem altına alınan 276 kişiden 233'ü, 14 günlük karantina sonrası evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbir amaçlı Çankırı Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutuluyor.
Kuveyt'te yaşayan 276 Türk vatandaşı, 14 gün önce uçakla Türkiye'ye getirilerek, Çankırı'da KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 233 kişi, sağlık kontrolü sonrası otobüslerle evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbiren Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktorların gözetimine alındı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik, hastaneye götürülen 43 kişi de dahil olmak üzere yurttan tahliye edilen herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 43 kişinin tedbiren hastaneye götürüldüğünü yineleyen Özçelik, "Onlar da tedavilerinin ardından evlerine gönderilecek. Son grubumuzu da sıkıntısız şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Çankırı olarak 3 ayrı ülkeden gelen gruplarımızın tamamını sorunsuz bir şekilde evlerine uğurladık" dedi. Çankırı’da, karantinadaki 276 kişiden 233’ü evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Çankırı, Kuveyt, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Birleşmiş Milletler, Libya’ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı Haber
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haber
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Haberler››Güncel››Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:41: Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle bu yılki futbol ligi geçersiz sayıldı - Haber 01:39: KADIKÖY'DE BERBERLERİN BAYRAM MESAİSİ DEVAM EDİYOR - Haber 01:35: Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepki - Haber 01:29: Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi - Haber 01:23: Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber 00:57: Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak - Haber 00:11: ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu - Haber 23:17: Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu - Magazin 15:41: "Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi - Haberler 15:26: Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz - Ekonomi