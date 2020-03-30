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Çankırı'da karantinadaki köyde sessizlik

Çankırı'da karantinadaki köyde sessizlikÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Karantinanın 2'nci gününde köyün girişinde jandarmanın bekleyişi sürdü.

30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:50
Çankırı 'da karantinadaki köyde sessizlik
ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Karantinanın 2'nci gününde köyün girişinde jandarmanın bekleyişi sürdü.
Geçen 18 Mart'ta İstanbul 'dan Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyüne gelen bir kişi burada rahatsızlandı. İstanbul'a döndükten sonra test yaptıran vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köy karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye ulaşımın sağlandığı yolda önlem alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri tarafından köyde yapılan taramada ise herhangi bir vakaya rastlanmadı.
KÖYDE SESSİZLİK
35 hane 100 nüfuslu köyde, karantinanın ikinci gününde sessizlik hakim. Karantina kararının ardından köy sakinlerinin dışarıya çıkmadığı görüldü. Öte yandan, köyün girişinde tedbir alan jandarmanın da bekleyişi sürüyor. Jandarma, köye giriş ve çıkışlara izin vermedi. Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından köyde yaşayanlara gıda yardımında bulunuldu.
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Çankırı’da karantinadaki köyde sessizlik

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Çankırı, Çerkeş, Güncel

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Çankırı'da karantinadaki köyde sessizlik
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