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Çankırı'da karantinaya alınan Yeşilöz Köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı

Çankırı'da karantinaya alınan Yeşilöz Köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı Kurşunlu ilçesinde 48 nüfuslu köy karantinada Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yeşilören Köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.

09.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:57
Çankırı 'da karantinaya alınan Yeşilöz Köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı
Kurşunlu ilçesinde 48 nüfuslu köy karantinada
ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yeşilören Köyüne giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı.
Kurşunlu ilçesine bağlı 22 hane ve 48 nüfuslu Yeşilöz Köyü, vatandaşlardan ikisinde şehir dışı kaynaklı Korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerinde kapatılırken, köylülerin ihtiyaçları da kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştiriliyor. Köy içerisinde vatandaşların sokağa çıkmamaları ve tedbiri elden bırakmamaları noktasında da sık sık cami hoparlörleri ve jandarma ekipleri tarafından uyarılar yapılıyor. Çankırı’da karantinaya alınan Yeşilöz Köyüne giriş ve çıkışlar kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Kurşunlu, Çankırı, Yeşilöz, Genel
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