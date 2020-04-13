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Çankırı'da kavgaya karışan 7 kişiye adli işlemin yanı sıra 22 bin lira ceza

Çankırı'da silahlı kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

13.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:12
Çankırı'da kavgaya karışan 7 kişiye adli işlemin yanı sıra 22 bin lira ceza
Çankırı 'da silahlı kavgaya karışan 7 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
İl merkezinde aralarında husumet bulunan H.G, S.E, C.M.G, B.Ö, G.B.B, S.M. ve O.M. arasında silahlı kavga yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, kasatura ve keser ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan olaya karışan 5 kişiye 20 yaş altı olması ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinden, 2 şüpheliye de sosyal mesafe kuralına uymaması sebebiyle toplamda 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çankırı, kavga, Güncel
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