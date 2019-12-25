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Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

Çankırı'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratı verildi.

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:54 Çankırı'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi
'da, Barış Harekatı'na katılan 23 gaziye madalya ve beratı verildi.
Çankırı Valiliği Toplantı Salonu'nda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, toplumları ve milletleri, insanlara benzettiğini söyledi.
Toplumların da insanlar gibi kaderi olduğunu belirten Aktaş, "İnsanlar hayatları boyunca nasıl kritik kararlar verince istikametleri, yaşayış biçimleri ve birçok şeyi değişiyorsa milletler de bu şekilde kritik dönemlerde kritik kararlar verirler ve birçok şey değişir." dedi.
Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın da alınan önemli kararlardan biri olduğunu belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bedriye Karakoç da Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli bir kahramanlık örneği olduğunu vurguladı.
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik de vatan, bayrak, millet ve devletin bekası için dünyanın her yerinde kardeşlik ve barış getirmek için savaşa giren gaziler olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından harekata katılan 23 gaziye, Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Çankırı Valiliği, Çankırı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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