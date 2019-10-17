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Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği

Çankırı'da Avrupa Kod Haftası kapsamında Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi etkinlik düzenlendi.

17.10.2019 16:04Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği
Çankırı'da Avrupa Kod Haftası kapsamında Eldivan Çok Programlı Anadolu Lisesi etkinlik düzenlendi.
Okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin kodlama, tasarım odaklı düşünme, işbirlikli öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerin, problem çözme, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Öğrenciler hem eğlendi hem de kodlamanın hayata yansımasını öğrenerek, makarna ve turşu yapmak gibi konularda algoritma da yazdı.
Barış Pınarı Harekatı için de algoritma yazan öğrenciler, harekata destek için asker selamı verdi.
Etkinliğe, Eldivan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kaan Küçük ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi, Eldivan, Çankırı, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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