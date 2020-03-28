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Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü

Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölüÇANKIRI'nın, Ilgaz ilçesinde maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

28.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:30
Çankırı 'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü
ÇANKIRI'nın, Ilgaz ilçesinde maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında, ilçenin Ilısılık köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sızan gazdan zehirlenen maden işçisi İbrahim Ağman (39) ile 3 kişi, ekipler tarafından ocaktan çıkarıldı. Durumu ağır olan İbrahim Ağman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 işçi ise ambulansla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çankırı’da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Ilgaz, Maden, Güncel

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Çankırı'da kömür ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi 1 ölü

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