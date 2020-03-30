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Çankırı'da korona virüs uygulaması

Çankırı'da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.

30.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:13
Çankırı'da korona virüs uygulaması
Çankırı 'da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla giriş ve çıkışlarda kontrol uygulamaları başladı.

Dünya genelinde yayılan korona virüs (Covid-19) salgını çeşitli tedbirleri de beraberinde getirdi. Önlemler kapsamında şehirler arası otobüslere kısıtlama getirilirken şehirlere giriş ve çıkışlar da kontrol ediliyor. Bu kapsamda Çankırı'da da giriş ve çıkışlar emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Şahsi araçlarla gelen vatandaşların ateşleri ölçüldükten sonra yaşlarına bakılarak evlerinde kalmaları noktasında uyarılar yapılıyor. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken denetimlerine de devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Güncel
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