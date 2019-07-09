09.07.2019 18:52
Haberler» Güncel» Haber

Çankırı'da kumar oynatılan kahve mühürlendi

Çankırı

ÇANKIRI'da kumar oynatıldığı belirlenen kahve mühürlenirken, 4 kişiye toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.

ÇANKIRI'da kumar oynatıldığı belirlenen kahve mühürlenirken, 4 kişiye toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan kahvede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, bunun üzerine kahveye baskın düzenledi. Baskında, 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 210 lira kumar parası ve kumar oynatılırken kullanılan iskambil kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi Ş.A.'ya, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli ve idari işlem yapılırken, iş yeri 15 gün süreyle mühürlendi.l Kumar oynadıkları tespit edilen S.A, M.U, M.K ve Ü.E.'ye ise Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 1280 lira idari para cezası uygulandı.


- Çankırı
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:49   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı (2)
19:49   Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi
19:49   DİYARBAKIR Bakan Gül Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamaz
19:48   Oda üyeleri, mali döneminde Orta Avrupa'yı keşfetti
19:48   "Hunlardan günümüze Türk askeri kültürü" konferansı
19:48   Suriye sınırına askeri sevkiyat
19:48   Avrupa borsaları "BASF" etkisiyle günü düşüşle tamamladı