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Çankırı'da "mahrem imam"operasyonu

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

28.07.2019 15:54 Çankırı'da
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen M.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Çerkeş ilçesinde olduğu belirlenen M.Ç. saklandığı evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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