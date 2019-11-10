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Çankırı'da motosikletliler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle şehir turu attı

Çankırı'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü Büyük Önder'i andı.

10.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:46Çankırı'da motosikletliler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle şehir turu attı
'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü Büyük Önder'i andı.
Ankara ve Kampçılık Kulübü ile Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri nedeniyle Çankırı'ya geldi.
Anıt Alanı'nda düzenlenen resmi törenin ardından Çankırı Motosiklet Derneği ile Ankara'dan gelen motosiklet sürücüleri ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle şehir turu attı.
Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeleri Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sene Ankara'da törenlere katıldıklarını, bu sene de Çankırı Motosiklet Derneğine destek olmak için Çankırı'ya geldiklerini söyledi.
Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Başkanı Orhan Keskin de dernek olarak aldıkları karar sonrası resmi törenlere Ankara'ya yakın illerde katılacaklarını belirtti.
İlk olarak Çankırı'da düzenlenen törene katıldıklarını ifade eden Keskin, "Çankırılı kardeşlerimizle bugün anlamlı günde birlikte olma, aynı havayı teneffüs etme duygusuyla birlikteyiz. Bütün kardeşlerim olağanüstü duygu ve düşünceler içindeler." dedi.
Çankırı Motosiklet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Koç da 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı nedeniyle Ankara'dan gelen motosiklet sürücülerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Motosiklet, 10 Kasım, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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