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Çankırı'da öğrenciler iller için yetecek kadar dezenfektan üretiyor

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2016 yılında kurulan ve temizlik ürünleri üretilen atölye hem kent hem de çevre şehirler için dezenfektan üretiyor.

21.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:33
Çankırı'da öğrenciler iller için yetecek kadar dezenfektan üretiyor
Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2016 yılında kurulan ve temizlik ürünleri üretilen atölye hem kent hem de çevre şehirler için dezenfektan üretiyor.

Çankırı'da okul tarafından okulun temizlik ihtiyaçları giderilmesi amaçlı kurulan atölye daha sonrasında da dünyaya yayılan korona virüsünden korunmak için çeşitli temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar üretmeyi sürdürdü. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsünün ülkemizde görülmesinden sonra Çankırı Mesleki ve Anadolu Lisesi tarafından bu süreçte vatandaşlar fahiş fiyatlar ödememesi ve dezenfektan kullanabilmeleri için günlük üretim kapasitesini 3.5 tona çıkardı.

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi alanı alan şefi Emine Demirci, "Ülkemizdeki Korona virüs vakasından sonra çok hızlı bir şekilde üretime başladık. Daha öncesinde de farklı temizlik maddeleri üretiyorduk fakat bu dönemde tamamen dezenfektan üretimine yoğunlaştık talep çok fazla olduğu için. Ham maddemizi belirli bir oranda sulandırıp, seyreltip paketleyip gerekli yerlere gönderiyoruz. Öncelikle kendi ilimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Bununla başladık fakat çevre illerden de talepler geldiği için bu talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Üretim kapasitemizi artırdık. Günlük 3.5 tona çıkardık. Böylelikle tüm çevre illerden gelen talepleri de zaman içinde karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

"Alkol bulamadığımız için kolonya yapamıyoruz"

Alan şefi Demirci, "Normalde biz 12 farklı temizlik malzemesi üretiyoruz. 2016 yılında atölyemiz kuruldu. Özellikle kendi okulumuz ihtiyacı olan temizlik malzemelerini üretmekteyiz. Dezenfektan ve kolonyaya talebimiz çok fazla. Elimizde bir miktar alkol vardı bu alkolle ürettiğimiz kolonya 2 gün gibi bir sürede bitti. Elimizde alkol olmadığı için ve piyasada alkol bulmakta zorlandığımız için şu anda kolonya üretimi yapamıyoruz. Dezenfektan üretimi yapacak kapasitemizde var fakat alkol bulamadığımızdan dolayı yapamıyoruz. Alkol bulabildiğimiz takdirde, devletimiz destek verdiği takdirde çok rahatlıkla dezenfektan ve kolonya üretimi yapabileceğiz. Ülkemize bu konuda katkı sağlayacağız. Şu anda 14 öğrencimiz var 2 öğretmen arkadaşla birlikte normal mesai saatlerinde çalışıyoruz gerek duyulduğunda ise hafta sonları da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Çankırı, Güncel

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