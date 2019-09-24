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Çankırı'da öğrenciler uzayı gözlemledi

Çankırı'da düzenlenen etkinlikte öğrencilere astronomi eğitimi verildi, teleskopla gezegenler gözlemlendi.

24.09.2019 15:52Çankırı'da öğrenciler uzayı gözlemledi
Çankırı'da düzenlenen etkinlikte öğrencilere astronomi eğitimi verildi, teleskopla gezegenler gözlemlendi.
Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Konferans Salonu'nda astronom Tamer Akın'ın katılımıyla uzay ve astronomi konulu konferans düzenlendi.
Akın, konferansta, güneş sistemi, yıldızlar, evrenin yapısı, sahte bilimcilerin komplo teorileri hakkında bilgi verdi.
Konferansın ardından teleskopla, satürn, jüpiter ve ay gözlemlendi.
Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Türkiye, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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