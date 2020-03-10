Çankırı'da okullarda "Tasarım Beceri Atölyeleri" oluşturuluyor
Çankırı'da öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıya "Tasarım Beceri Atölyeleri" kuruluyor.
10.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:44
Çankırı 'da öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmek amacıya "Tasarım Beceri Atölyeleri" kuruluyor.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Mareşal Çakmak İlkokulunda öğrencileri hayata hazırlamak, el becerilerini geliştirmek, sanal ortamdan uzak durmalarını sağlamak amacıyla "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı.
Öğrenciler, oluşturulan atölyelerde hayallerini yansıtan özgün çalışmalar gerçekleştiriyor.
Açıklamada, atölyeleri kuran öğretmenlere ve idarecilere teşekkür edildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Mareşal Çakmak İlkokulunda öğrencileri hayata hazırlamak, el becerilerini geliştirmek, sanal ortamdan uzak durmalarını sağlamak amacıyla "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı.
Öğrenciler, oluşturulan atölyelerde hayallerini yansıtan özgün çalışmalar gerçekleştiriyor.
Açıklamada, atölyeleri kuran öğretmenlere ve idarecilere teşekkür edildi.
Kaynak: AA
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