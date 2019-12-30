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Çankırı'da otobüs ile tır çarpıştı: 22 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

30.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:37 Çankırı'da otobüs ile tır çarpıştı: 22 yaralı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Ilgaz ilçesi Çörekçiler mevkisinde M.B'nin (51) kullandığı 61 S 1418 plakalı yolcu otobüsü ile Samsun-İstanbul kara yolunda K.A.(33) yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 33 VFR 84 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otobüste bulunan çoğu Gürcistan uyruklu 31 yolcudan 22'si yaralandı. 22 yaralıdan 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan tekstil malzemeleri etrafa dağıldı. Dağılan malzemeler ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazadan dolayı trafik bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

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