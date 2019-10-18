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Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralıÇankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

18.10.2019 10:51Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı

Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye gidenleri taşıyan Cemil Güney (43) yönetimindeki 34 VN 2677 plakalı yolcu otobüsü, Kurşunlu ilçesine bağlı İğdir Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 34 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -



İstanbul, Kurşunlu, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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