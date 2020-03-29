Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü

Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü Çankırı'dan sadece Ankara'ya sefer düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrasında Çankırı terminalinden gün içerisinde kalkan otobüs sayısı 2'ye düşürüldü.

29.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:06
Çankırı 'da otobüs seferleri 2'ye düştü
Çankırı'dan sadece Ankara 'ya sefer düzenleniyor
ÇANKIRI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrasında Çankırı terminalinden gün içerisinde kalkan otobüs sayısı 2'ye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 7 maddeden oluşan tedbir kararları doğrultusunda şehirler arası otobüslere de kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Çankırı terminalinde 13 olan sefer sayısı ikiye düşürüldü. Gelen yolcular da terminal içerisinde oluşturulan sağlık kurulu tarafından ateşleri ölçüldükten ve herhangi bir problem olmadığından emin olunduktan sonra bilet alabiliyor. Sağlık kurulu tarafından yapılan testlerde ateşi yüksek çıkanlar da dinlenmeleri ve evden çıkmamaları konusunda uyarılarak yakın takibe alınıyor. Dezenfekte edilen otobüslerde de yolcuların birbirleriyle temasının engellenmesi amacıyla koltuklar arasında boşluklar bırakılırken Çankırı'dan sadece Ankara'ya seferler düzenleniyor. Çankırı’da otobüs seferleri 2’ye düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı, Ankara, Genel

Haberin Videosu :

Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:40: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere videolu "Evde kal" çağrısı - Haberler 14:39: Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı - Haberler 14:37: Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi - Haberler 14:33: Yardım için çatıya çıktı, mahsur kaldı - Haberler 14:27: Teröre giden kaynaklar halka akmaya devam ediyor - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi