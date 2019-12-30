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Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 31 kişi yaralandı.

30.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:52

'nın ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 22'si yabancı uyruklu 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgaz ilçesine bağlı Çörekçiler köyü mevkiinde meydana geldi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden K.A.'nın kullandığı 33 VFR 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 22'si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da otobüs tıra çarptı: 31 yaralı

Çankırı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: DHA


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