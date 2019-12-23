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Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:54 Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
'nın ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Burhan Doğan idaresindeki 59 TF 303 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Çörekçiler mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayriye Doğan ve Zübeyde Bayhan yaralanırken, Bayram Doğan hayatını kaybetti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çankırı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA

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