Haberler » 3. Sayfa » Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

Çankırı'nın Kızılırmak içesinde otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

08.10.2019 22:28Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
Çankırı'nın Kızılırmak içesinde otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kızılırmak- Sungurlu yolunda meydana geldi. Musa İnan'ın (22) idaresindeki 26 EJ 099 plakalı otomobil Ömer Sabankaya (37) yönetimindeki 18 AL 728 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Saadet Sevim (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Musa İnan ve Saadet Sevim hastanede hayatını kaybetti. - ÇANKIRI

Kızılırmak, Sungurlu, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:35 Mobilya atölyesinde korkutan yangın
03:30 Mobilya atölyesinde korkutan yangın
03:25 Suriye Milli Ordusu sınırda
03:19 Suriye Milli Ordusu sınırda
02:28 "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağlamıştı, yakalanan soyguncuları affetti
02:19 Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga kamerada
02:05 Naim Süleymanoğlu madalyaları hakkında suç duyurusu