Çankırı'da özel harekat polisleri yemin etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Birçok terör örgütünün pek çok cepheden aynı anda saldırılarına maruz kalırken, bir yandan da devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki yolumuz engebeli, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsal bir yoldur." dedi. Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen 59. dönem özel harekat kursunu başarıyla tamamlayan 143 polis için sertifika töreni düzenlendi.Aktaş, törende yaptığı konuşmada, kursiyerlerin, terörle mücadelenin göz bebeği özel harekat polislerinin saflarına katılacağını söyledi.Polis Teşkilatının şan ve şerefle dolu 174 yıllık tarihi bulunduğuna işaret eden Aktaş, "Polisimiz, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden, hainlikte sınır tanımayan her türlü ihanet şebekesine, şer odaklarına karşı gerektiğinde vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canını seve seve feda etmekten çekinmemektedir." ifadesini kullandı.Özel Harekat Başkanlığının temelinin 1982 yılında atıldığını, bugüne kadar terör örgütleri başta olmak üzere birçok alanda kritik görevler üstlenerek devlete ve millete zarar verecek her türlü şer odağı ile mücadele ettiklerini anlatan Aktaş, Türk milletinin direniş ve diriliş mücadelesi verdiği 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti ve aydınlık geleceklerini hainlere teslim etmediklerini dile getirdi.Özel harekat polisinin, vatan ve millet söz konusu olduğunda neler yapabileceğini gösterdiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:"Bu yiğitlerimiz Afrin operasyonunda da üstlendiği görevlerle ezilenlerin, mazlumların ve yardıma muhtaçların her zaman umudu olmuştur. Günümüzde ise özel harekat polisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine de destek vermektedir. Birçok terör örgütünün pek çok cepheden aynı anda saldırılarına maruz kalırken, bir yandan da devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki yolumuz engebeli, yorucu ve uzun olduğu kadar onurlu ve kutsal bir yoldur."Özel Harekat Başkanı Selami Türker de kursiyerlerin özel harekat polisi olmayı seçmekle meşakkatli bir görevi üstlendiklerine dikkati çekti.Özel harekatçılığın bir iş değil, yaşam biçimi olduğunun altını çizen Türker, "Kuruluşu yeni yapılan Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün ilk mezunları olarak aramıza katılacaksınız. Talip olduğunuz bu görevi vatanseverliğiniz, aldığınız donanım ve eğitim sayesinde sürdüreceğinize inancım sonsuzdur. Şehit ve gazilerimizin gösterdiği fedakarlıktan alacağınız ilhamla, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve güvenliğinin tesisinde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, kanunlar çerçevesinde görev yapacağınıza inanıyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, ardından özel harekat yemini edildi.Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ile gaziler, polis memurları ve aileleri katıldı.