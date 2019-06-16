16.06.2019 13:39
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ÇANKIRI'DA SAĞANAK MEVSİMLİK İŞÇİLERİ VURDU

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kaldı.

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kaldı. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle, ilçeye bağlı Tımarlı köyü üzerinde Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçilerin Kaldığı alanda su birikintisi oluştu. Sular altında kalan 29 çadır zarar gördü. Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri çadırlarda yaşayan 170 kişiyi tahliye etti. Bu sırada tarım işçilerinin bazılarının zarar gören çadırda bulunan malzemeleri dışarıya çıkardığı görüldü. Yetkililerin büyük üzüntü yaşayan işçiler için yeni çadır temin edileceği bildirildi.ÇANKIRI'DA SAĞANAK MEVSİMLİK İŞÇİLERİ VURDU
Kaynak: DHA
Kızılırmak, İşçi, Çankırı, Güncel

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