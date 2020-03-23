Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çankırı'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek - Haberler

Çankırı'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

23.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:44
Çankırı'da sağlık çalışanları halk otobüslerine ücretsiz binecek
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.
Esen, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının bugün itibarıyla belediye halk otobüslerini ücretsiz kullanabileceğini belirtti.
Uygulamada, sağlık personelinin sağlık kimlik kartlarını göstermesinin yeterli olacağını ifade eden Esen, "Sağlık personellerimizin bu süreçteki fedakarlıklarını sadece alkışlamak yetmez. Mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan kahramanlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Ulaşım konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

flash - Haber Polis, sokağa çıkan 65 yaş üstü için nöbette - Haber Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın" - Haber HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı- ARŞİV - Haber ADÜ Öğretim Elemanı Erdan'ın kitabı yayınlandı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading