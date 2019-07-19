Çankırı'da sahte para operasyonu

Çankırı
'da düzenlenen sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Ankara
'dan geldikleri tespit edilen S.Ö, M.V ve A.V, piyasa sahte para sürerken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, aynı seri numarasına sahip 28 sahte 100 liralık banknot ve sahte paraları bozdurarak elde ettikleri bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.