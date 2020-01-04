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Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü

ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti.

04.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü

ÇANKIRI'da, husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı  kavgada İsmail K. tarafından tabancayla vurulan Murat Kaymak (33), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çankırı- yolunda Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. İsmail K. ile Mehmet U., husumetli oldukları iddia edilen Murat Kaymak, Erol K. ve Yusuf K. ile karşılaşınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine  İsmail K., yanındaki tabancayla Murat Kaymak'a ateş etti. Kaymak'a vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılırken, İsmail K. kaçtı. Bu sırada Mehmet U., Erol K. ve Yusuf K. da birbirlerini darbetmeleri sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kaymak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

İsmail K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Çankırı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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