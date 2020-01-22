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Çankırı'da sobadan zehirlenen çift öldü

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyünde Remziye Ciritoğlu (60) ve dini nikahlı eşi Zeynel Gencay (80) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

22.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:28Çankırı'da sobadan zehirlenen çift öldü

ÇANKIRI'nın ilçesi Hacıhasan köyünde Remziye Ciritoğlu (60) ve dini nikahlı eşi Zeynel Gencay (80) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Hacıhasan köyü sakinleri, yalnız yaşayan Remziye Ciritoğlu ve Zeynel Gencay'dan alamayınca şüphelenerek, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdiğinde çifti yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cenazesi, evde yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Çankırı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: DHA

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