Telefon çekmeyen köy: 'Yangın çıksa haber veremiyoruz' dedi, yetkililerden yardım istedi

Çankırı'da telefon çekmeyen köy...Çatılara ve ağaçlara çıkıyorlar ama telefon çekmiyor

ÇANKIRI - Çankırı Yapraklı ilçesi Bademçay köyünde yıllardır telefon çekmiyor.

Geçen günlerde Pirgayip köyünde yangın meydana gelmişti. Yangından 1 saat sonra itfaiye ekiplerine haber verilebilmişti. Yangından sonra geçici bir süreliğine cep telefonları kullanılabildi.

Köy Muhtarı Fahri Şentürk yaptığı açıklamada, "Cep telefonlarımız çekmiyor. Köyümüzde yangın olduğunda yada hastalanan olduğunda normal olarak biz evimizden telefonlarımızla arama yapamıyoruz. Yakın bir köyde yangın oldu. O yangın bizim köyümüzde de olabilir. Maalesef haberdar etmemiz çok zor oluyor. Çıkıp bir tepeden arayacağız. Cep telefonlarımızın artık çalışmasını istiyoruz. Gençler köye geldiğinde ne interneti var ne cep telefonu var daha sonrasında durmuyorlar ve gidiyorlar. Cep telefonuyla en son çocuklarımla 1 hafta önce Çankırı merkezden görüştüm. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

"Çocuklarımıza hasret kalıyoruz"

Köy sakinlerinden Naciye Emekli, "Ben köyümüzü geliştirmek için ev yaptım. Ama bir cep telefonuyla görüşemiyoruz. Çocuklarımıza hasret kalıyoruz. Şehre inmeyince zirvelere çıkmayınca telefonla görüşemiyoruz. Biz 1940'ları yaşamak istemiyoruz. Çağ atladık. Köyümüzün gelişmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Zirvelere çıkmamız gerekiyor"

Köy imamı Ömer Seçkin ise, "Ben 1 buçuk yıldır bu köydeyim. Köyde cep telefonuyla birisiyle görüşmek istediğimizde yüksek zirvelere çıkmamız gerekiyor. Acil bir durum olduğunda hiç bir yere telefonla iletişim sağlayamıyoruz. Şehre indiğimizde anne ve babamızı arayabiliyoruz onun haricinde kimseyle görüşemiyoruz" şeklinde konuştu.

Köy sakinleri telefonla konuşmak için minare, yüksek tepe ve evlerin çatısına çıkarak telefonla şebeke aramaya devam ediyor.