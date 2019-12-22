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Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı Ankara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

22.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:32 Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Çankırı Ankara karayolu Tüney mevkiinde meydana gelen kazada, 37 SP 016 plakalı Ömer Özkur idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tahir Kaya (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Ömer Özkur ve Hacı Özkur'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Jandarma, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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