Haberler » 3. Sayfa » Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü - Haber

Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü

Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

10.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:17Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Göktaş (69) idaresindeki otomobil, Ankara yolunda karşı şeritten gelen Şaban Ç. idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Şaziye Çelik (50) olay yerinde, Saffet Akar ve Sadık Göktaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Çankırı, Çerkeş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:02 Fatih'te kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
20:23 Kuşadası açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
20:12 Çankırı'da trafik kazası: 3 ölü
20:09 Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
16:22 Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
16:22 Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:18:54