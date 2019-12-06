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Çankırı'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ÇANKIRI'da, 92,53 gram skunk ve 140 ecstasy hap ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

06.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:19Çankırı'da uyuşturucuya 2 tutuklama

ÇANKIRI'da, 92,53 gram skunk ve 140 ecstasy hap ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine plakası belirlenen otomobili kent girişinde durdurdu. Sürücü R.Y. ve yanında bulunan H.E.'nin üzerinde arama yapıldı. H.E'nin üzerinde 92,53 gram skunk ile 140 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E. ile R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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