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Çankırı'da velilerden, Aksaray'daki otizm ayrımcılığına tepki

ÇANKIRI'da, İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Şubesi üyesi veliler, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması iddialarına basın açıklaması ile tepki gösterdi.

09.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:14Çankırı'da velilerden, Aksaray'daki otizm ayrımcılığına tepki

ÇANKIRI'da, İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Şubesi üyesi veliler, 'da otizmli öğrencilerin yuhalanması iddialarına basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Karatekin Parkı'nda toplanan dernek üyeleri, Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin, okulda eğitim gören diğer bazı öğrencilerin velileri tarafından dışlanmasına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği Şubesi Başkan Yardımcısı Şehrinaz Bülbül, yaşanan olayı kınadıklarını söyledi. Bülbül, otizmli çocuğu olan anneler olduklarını aktararak, "Yaşanan bu insanlık dışı olayı üzülerek ve ibretle izledik. Bu olayı gerçekleştiren insanları kınıyoruz. ve biraz vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Anayasamız bütün bireylerin eğitim hakkını güvence altına almıştır ve hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün bireyler eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanması gerekiyor. Her çocuk özeldir ve hepsi birbirinden değerlidir. Otizmli çocuklarımız da bu toplumun bir parçasıdır. Her fert gibi yaşama hakkına sahiptir. Eğitim almak her bireyin olduğu gibi otizmli bireylerin de hakkıdır hatta özel eğitime ihtiyaçları vardır" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



Aksaray, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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