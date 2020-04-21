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Çankırı'da virüs temizliği ekibine özel klip

Çankırı'da virüs temizliği ekibine özel klipÇANKIRI Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten 5 kişilik ekip için hazırlanarak, 'La Casa de Corona Çankırı sokaklarında' notu ile sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

21.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:11
Çankırı 'da virüs temizliği ekibine özel klip
ÇANKIRI Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten 5 kişilik ekip için hazırlanarak, 'La Casa de Corona Çankırı sokaklarında' notu ile sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.
Çankırı Belediyesi, koronavirüse karşı çalışma yürütün 6 görevli için video hazırladı. Videoda, "İşte yüzbinlerce pisliği, milyonlarca virüsü yok eden dezenfekte operasyonlarının gizli kahramanları; Ömer, namı değer 'Maske Ömer'. Maske Ömer, her türlü temizlik ve dezenfekte işinde adeta master yapmıştır. Bu arkadaşımız, 'Deterjan Ahmet', her türlü pislik ve virüsle gece gündüz demeden savaşır. Bu kardeşimiz de 'Termal Ali'. Gözleri adeta termal kamera gibidir, deyim yerindeyse, virüsler 'Termal Ali'yi görünce kaçacak delik arar. Bu da, 'Kolonya Mehmet'. Virüslerin canını alacak tüm mühimmatları o hazırlar. Kemal, hepimizin bildiği isimle 'Fırça Kemal'. Silahı elindeki fırçasıdır. Akıllara bile gelmeyecek yerlerdeki tüm mikropları bulur ve yok eder" denildi.
Videoda organizasyonun beli olarak gösterilen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hazırlanan klibi Twitter hesabında "Hem virüsleri öldürür, hem yüzünüzü güldürürüz. La Casa de Corona Çankırı sokaklarında" notu ile paylaştı. Belediyenin sosyal medya hesaplarında da paylaşılan video ilgi gördü. Çankırı’da virüs temizliği ekibine özel klip

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Güncel
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