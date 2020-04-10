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Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı

Çankırı'nın Yapraklı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 38 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:12
Çankırı'da Yapraklı ilçesi karantinaya alındı
Çankırı 'nın Yapraklı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı 38 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye yurt dışı ve diğer illerden çok sayıda vatandaşın giriş yapması nedeniyle salgının kontrol altına alınması için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, ilçenin bugün saat 24.00'ten itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararın uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü ve Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yapraklı, Çankırı, Güncel
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