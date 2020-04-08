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Çankırı'da, Yeşilören Köyü için karantina kararı

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesindeki Yeşilören Köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

08.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:20
Çankırı'da, Yeşilören Köyü için karantina kararı

ÇANKIRI'nın Kurşunlu ilçesindeki Yeşilören Köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören Köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, köylülerin ihtiyaçlarının kolluk birimleri gözetiminde gerçekleştirileceği ifade edildi.Çankırı'da daha önce de Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü Köyü ve Şabanözü ilçesine bağlı Kamış Köyü karantina altına alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı Valiliği, Kurşunlu, Çankırı, Güncel
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