06.07.2019 12:28
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Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu

Çankırı

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu.

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş telef oldu.
İlçede sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde, yağış sırasında Hakkı Bakır'a ait hayvanların otladığı alana yıldırım düştü. Bakır'a ait 1'i buzağı, 3'ü inek 4 büyükbaş, telef oldu. Büyük üzüntü yaşayan Hakkı Bakır, hayvanlarını otlatmak için ahırdan dışarıya çıkardığını söyleyerek, "Yağmur başladığında hayvanlar açıkta otluyordu. O sırada yıldırım düştü. 1 buzağı ve 3 inek olmak üzere 4 büyükbaşım telef oldu" dedi.


- Çankırı
Kaynak: DHA
Bayramören, Çankırı, Sabah, Güncel

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