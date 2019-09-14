Çankırı'daki depremler

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili, "Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama önemli bir hasar söz konusu değil. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmaması, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum." dedi.

Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çerkeş'in Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu, ilçe merkezli sarsıntı gerçekleştiğini belirtti.

Sarsıntının boyutunun insana zarar verecek büyüklükte olmadığını dile getiren Aktaş, "Türkiye şartlarında 6 büyüklüğündekilerin altındakilerin tehlike uyandıracak bir sarsıntı olmadığını düşünüyoruz. Bunlar uzmanlarımızın görüşleri ama binalarımızın birçoğu deprem yönetmeliğinden önce yapıldığından köylerimizdeki derme çatma yapılar zarar görebiliyor. Köylerimizde zarar gören binalarımız oldu ama önemli bir hasar söz konusu değil. Halkımızdan da herhangi bir şekilde panik olmamalarını, günlük hayatlarına devam etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da deprem sırasında evde olduğunu, sarsıntının ardından belediyeye gelerek kriz masası oluşturduklarını anlattı. Çerkeş'i köyleriyle kontrol ettiklerini vurgulayan Sopacı, şunları söyledi:

"Köylerimizle telefonla irtibat kurduk. İnsanlar ilk başta panikledi. Şu an vatandaşlarımız evlerine döndü. İlçemizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Metruk evlerde baca yıkılması, sıva dökülmeleri gibi hasarlar var. Belediye ile alakalı su hatlarımızda patlaklar meydana geldiğini biliyoruz. Bunların da tamiratını en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizde su ve elektrik kesintisi gibi ciddi olumsuzluklar tespit edilmedi."

Çerkeş'te 1944 yılında da büyük bir deprem olduğuna, halkın bu yüzden tedirgin olduğuna işaret eden Sopacı, daha kötü olaylar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çerkeşli Salim Kayabaşı da sarsıntı sırasında evde olduğunu, deprem tedbirlerini aldıklarını ama çok korktuklarını söyledi.

Mehmet Kuş da deprem sırasında evde olduğunu, çocuklarını teselli ettiğini, gerekli önlemleri alıp evde durduklarını kaydetti.