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Çankırı'daki lise öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

Çankırı'da lise öğrencileri, üniversite öğrencileri tarafından başlatılan lösemili çocuklara destek projesine destek verdi.

07.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:16 Çankırı'daki lise öğrencilerinden lösemili çocuklara destek
Çankırı'da lise öğrencileri, üniversite öğrencileri tarafından başlatılan lösemili çocuklara destek projesine destek verdi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından "Lösemili Çocuklar Mutlu Ablaları Umutlu" sloganıyla lösemili çocuklara destek amacıyla proje başlatıldı.
Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencileri, okul müdürü Tansel Yılmaz'dan destek istedi.
Lise öğrencileri de projeye destek amacıyla lösemili çocuklar için örgü bebekler, oyun kartları, boyama kitapları gibi hediyeler hazırlayarak proje temsilcilerine teslim etti.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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