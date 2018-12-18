Çankırı'daki Öğrencilere Atölye Eğitimi

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Çankırı'da anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri bilim, sanat ve zeka atölyelerinde eğitim fırsatı buluyor.Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla bilim sanat ve zeka atölyelerini il merkezinde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine açtı.Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaptığı yazılı açıklamada, hafta içi her sabah okullar için atölyeler ile kitap okuma saatleri, drama dersleri, zeka oyunları ve laboratuvar imkanının da sağladığını belirtti.Çankırı merkezde üç ayda 2 bin 500 öğrencinin atölyelerden faydalandığını ifade eden eden Boz, "Yaşam boyu eğitim kapsamında çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri önemli. Çocukların geleceğine yöne verme, öğrendiklerini daha somut hale getirebilme ve eğlenerek öğrenme açısından oluşturulan atölyeler ve teknik donanımı öğrencilerin hizmetine açtık. Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmaya çalışıyoruz." dedi.