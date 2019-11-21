Haberler » Güncel » Çankırı'daki Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek - Haber

Çankırı'daki Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek

Tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Sudan halkı için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına, Çankırı Karatekin Üniversitesinin Sudanlı öğrencileri de destek verdi.

21.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:30Çankırı'daki Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
Tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan halkı için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına, Karatekin Üniversitesinin Sudanlı öğrencileri de destek verdi.
Rektör Prof. Dr. Hasan 'nın, AFAD'ın Sudan halkı için başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısı üzerine öğrenciler ve personel, "Sudan" yazıp 1866'ya kısa mesaj göndererek Sudan'daki afetzedelere 10 lira katkıda bulundu.
Üniversitede eğitim gören yaklaşık 25 Sudanlı öğrenci de ülkelerinde yaşanan sel felaketi için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Rektör Prof. Dr. Ayrancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda Sudan'ın başına büyük bir sel felaketi geldiğini hatırlattı.
Sel sonucu 41 bin evin zarar gördüğünü, 400 bin insanın selden etkilendiğini ifade eden Ayrancı, Türkiye'nin, afetzelerin yaralarını sarmak için el ele verdiğini ve yardımları başlattığını anımsattı.
Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak AFAD'ın yürüttüğü kampanyaya destek vermek istediklerini belirterek, "Biz her zaman Müslüman coğrafyanın yanındayız. Uzun zamandır Sudan ile çok yakın ilişkiler yürütüyoruz. Bizim Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bir eğitim merkezimiz var Hartum'da ve yıllarca Sudan'a hizmet verdik. Onların bu acısını paylaşıyor, geçmiş olsun diyor ve yardımlarımızı kabul etmelerini diliyoruz." diye konuştu.
Üniversitede okuyan Sudanlı öğrenciler de desteklerinden dolayı Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayrancı, Çankırı, Sudan, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08 Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasında
20:08 Yılkı atları Kumalar Dağı'nda drone ile görüntülendi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
20:05 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Boronov- İSTANBUL
19:59 Cezaevi İnfaz Koruma Memurlarına 'Afet Bilinci ve Yangınlara Müdahale' eğitimi verildi
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21:08 Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
21.11.2019 20:08:34