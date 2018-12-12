Çankırı'daki Uyuşturucu Davasında Karar

Çankırı
'da, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Osman A. ile avukatı katıldı.
Osman A, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Beraatini isteyen sanık Osman A, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
Çankırı Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 16 Ocak'ta gözaltına alınan Osman A. tutuklanmıştı.
Uyuşturucu Ticareti,Çankırı
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:17