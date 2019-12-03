Haberler » Güncel » Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Haber

Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

Çankırı'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Çankırı'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi
'da toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, 'nin kentine gönderildi.
Kentte, Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ve Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesince, İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 tır insani yardım malzemesi toplandı.
Kışlık giysiler ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, kentte düzenlenen tören sonrası dualar eşliğinde İdlib'e uğurlandı.
Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankırı, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08 Trump: "ABD, İran'daki protestocuları destekliyor" - Haber
20:07 İstanbul türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı farkındalık için yüzdü - Haber
20:06 Belarus Cumhurbaşkanı: "Sırbistan'ın AB üyeliğine saygı duyuyoruz, ancak çok umutlanmayın" - Haber
20:02 36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü - Haber
20:01 Meteorolojiden kar yağışı uyarısı - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:12:33