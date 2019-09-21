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Çankırı'dan kaçtılar, Amasya'da yakalandılar

Çankırı'da 2 ayrı kuyumcuyu dolandırdıktan sonra kaçan zanlılar Amasya'da yakalandı.

21.09.2019 14:04Çankırı'dan kaçtılar, Amasya'da yakalandılar
Çankırı'da 2 ayrı kuyumcuyu dolandırdıktan sonra kaçan zanlılar Amasya'da yakalandı.

Çankırı'da Elif Caddesi üzerinde bulunan 2 farklı kuyumcuyu sahte altın bozdurmak suretiyle dolandıran T.Y. ve E.Y. isimli kadın ve erkek şahıs olay yerinden kaçtılar. Daha sonrasında Çankırı İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illere kaçmalarından şüphelenilerek diğer illere de bilgi verildi.

Şüpheli 2 şahıs Amasya'da ekipler tarafından yakalandı. Her iki şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Amasya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ÇANKIRI

Çankırı, Amasya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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