Haberler » Güncel » Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:32Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi, AA'nın
Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile eşi Özlem Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Aksoy ve eşi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği 50 fotoğrafı tek tek inceledi.
Haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Aksoy çifti, kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın " gölünde kış şöleni" fotoğrafını seçti.
Sadettin Aksoy, Anadolu Ajansı tarafından her yıl tekrarlanan fotoğraf oylamasını üç kategoride eşiyle birlikte değerlendirdiklerini belirterek, fotoğraf oylamasını beğeniyle takip ettiğini söyledi.
Aksoy, "Bu değerlendirmeyi yaparken yakalanabilecek pozlar, yani bir fotoğrafçının fotoğraf sanatını kullanabilmesi, aynı zamanda da az rastlanabilir olması ölçütlerini göz önünde bulundurdum. Her biri birbirinden değerli ve güzel fotoğraflardı. Seçim yapmakta güçlük çektik. Neticelerini merakla bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Özlem Aksoy da oylamaya katıldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Fotoğrafları büyük bir zevkle seçtim. Fotoğraflardaki temalar da birbirinden farklı. Fotoğraflar gerçekten çok etkileyici. Bazen yaşadığımız yerde sınırlı bakış açısı oluşuyor ama fotoğraflar da gösteriyor ki hem dünya hem ülkemizin başka şehirleri dünyanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." dedi.

Hüseyin Yıldız, Halil Fidan, Çankırı, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28 İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, YENİ "ÖZEL YOLCU SALONU" HİZMETE GİRDİ - Haber
12:28 Bilecik'te haber alınamayan lise öğrencisi Adana'da bulundu - Haber
12:28 Yusufeli Barajı ve HES'in güncel görüntüleri paylaşıldı - Haber
12:23 Erzincan'da Öğretmen Gelişim Atölyeleri devam ediyor - Haber
12:23 Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Caniyle karşı karşıyayız - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:30:48