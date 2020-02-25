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Çankırı eski milletvekili irfan keleş, son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekili İrfan Keleş, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21'inci dönem MHP Milletvekili İrfan Keleş (73), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

25.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:19

Eski milletvekili İrfan Keleş, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21'inci dönem MHP İrfan Keleş (73), memleketi 'da toprağa verildi.

Ankara'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İrfan Keleş'in cenazesi, TBMM'de yapılan törenin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde düzenlenen törene, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri, bürokratlar, Keleş Ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenazesi namazı sonrası Keleş, Sarıbaba Mezarlığ'nda toprağa verildi.

Çankırı eski milletvekili irfan keleş, son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: DHA


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