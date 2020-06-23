Çankırı güne depremle uyandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Çankırı güne depremle uyandı
23.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:50
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çerkeş ilçesi Hacılar köyü merkez üssü olmak üzere 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken bazıları kendisini dışarı attı. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı yaptığı açıklamada ilçede herhangi bir problem olmadığını ifade etti. Başkan Sopacı, "Sabah 4.2 şiddetinde Hacılar köyü merkez üssü olan bir deprem yaşadık. Hafif salladı çok hissetmedik. Çerkeş olarak alıştık bu tür küçük depremlere. Bize herhangi bir hasar ihbarı gelmedi. Tespit çalışmalarını kaymakamımızla yürütüyoruz. Ama şu ana kadar bize hasar tespitiyle ilgili bir yıkım veya mağduriyetle ilgili bir ihbar gelmedi. Şu an sakin vatandaşlarımız. Bir sorun yok. Tüm ilçemize ilimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İlçede yaşayan Ali Köklü de, "Sabah 8.54'te kahvaltı yapıyordum. Kahvaltı yaparken deprem oldu, sallandık. Deprem olunca oturduğum yerden kalkmadım. Korku, heyecan yaşamadım. Geçen sene de depremler yaşamıştık" diye konuştu.

"Yaklaşık 30 saniye sürdü"

Sokakta depreme yakalanan Ali Mısırlıoğlu ise "Sabah gürültü geldi sonra sallanmaya başladık. Yaklaşık yarım dakika kadar sürdü sanırım. Panikle hemen açıklıktaki alana kaçtık. Çarşının ortasındaydım. Artçılar olur mu diye bekledik ama olmadı. Çerkeş zaten fay hattı üzerinde olduğu için devamlı deprem korkusu vardır herkesin içinde" ifadelerine yer verdi.

Depremin Ankara ve çevre bölgelerden de hissedildiği belirtildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Çerkeş, Deprem, Sabah, Güncel, Haber

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